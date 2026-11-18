OLX запровадить обов’язкову верифікацію продавців через Дію
З 1 січня 2027 року користувачі, які продають товари через OLX Доставку, повинні будуть підтверджувати особу за допомогою «Дії». Це пов’язано з новими правилами оподаткування доходів на цифрових платформах.
Покупців нововведення не стосуватиметься. Водночас сама верифікація не означає автоматичного нарахування податку.
Основні умови оподаткування:
До 2000 євро на рік — дохід від продажу товарів на всіх цифрових платформах не оподатковуватиметься. Кількість операцій не обмежуватиметься, декларацію подавати не потрібно.
Понад 2000 євро — застосовуватиметься ставка 10% податку на доходи фізичних осіб без додаткового військового збору.
Ліміт рахуватимуть за сукупними доходами з усіх платформ, а не лише OLX.
Якщо поріг буде перевищено, податкова надішле повідомлення-рішення. На сплату визначеної суми відводитиметься 60 днів.
Нові правила не змінюють порядок оподаткування ФОП. Закон № 4903-IX набрав чинності 23 жовтня 2026 року, а основні положення почнуть діяти з 1 січня 2027-го.
Джерело: Мінфін.
Президент Володимир Зеленський поки не підписав закон про оподаткування доходів через цифрові платформи через внесені депутатами правки щодо політично значущих осіб.
Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, який у суспільстві вже назвали «податком на OLX». За документ проголосував 241 народний депутат. Найбільше голосів дала фракція «Слуга народу», а «Батьківщина» та «Європейська солідарність» не підтримали законопроєкт.
Верховна Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт №14025, відомий як «податок на OLX». Причина проста: депутатів не вистачило, щоб проголосувати за документ, який мав оподатковувати продажі та послуги через інтернет.