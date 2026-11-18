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З 1 січня 2027 року користувачі, які продають товари через OLX Доставку, повинні будуть підтверджувати особу за допомогою «Дії». Це пов’язано з новими правилами оподаткування доходів на цифрових платформах.

Покупців нововведення не стосуватиметься. Водночас сама верифікація не означає автоматичного нарахування податку.

Основні умови оподаткування:

До 2000 євро на рік — дохід від продажу товарів на всіх цифрових платформах не оподатковуватиметься. Кількість операцій не обмежуватиметься, декларацію подавати не потрібно.

Понад 2000 євро — застосовуватиметься ставка 10% податку на доходи фізичних осіб без додаткового військового збору.

Ліміт рахуватимуть за сукупними доходами з усіх платформ, а не лише OLX.

Якщо поріг буде перевищено, податкова надішле повідомлення-рішення. На сплату визначеної суми відводитиметься 60 днів.

Нові правила не змінюють порядок оподаткування ФОП. Закон № 4903-IX набрав чинності 23 жовтня 2026 року, а основні положення почнуть діяти з 1 січня 2027-го.

Джерело: Мінфін.

Президент Володимир Зеленський поки не підписав закон про оподаткування доходів через цифрові платформи через внесені депутатами правки щодо політично значущих осіб.

Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, який у суспільстві вже назвали «податком на OLX». За документ проголосував 241 народний депутат. Найбільше голосів дала фракція «Слуга народу», а «Батьківщина» та «Європейська солідарність» не підтримали законопроєкт.

Верховна Рада зняла з розгляду скандальний законопроєкт №14025, відомий як «податок на OLX». Причина проста: депутатів не вистачило, щоб проголосувати за документ, який мав оподатковувати продажі та послуги через інтернет.

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