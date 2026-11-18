С 1 января 2027 года пользователи, продающие товары через OLX Доставку, должны будут подтверждать свою личность с помощью приложения «Дия». Это связано с новыми правилами налогообложения доходов на цифровых платформах.

Покупателей это нововведение не коснется. При этом сама верификация не означает автоматического начисления налога.

Основные условия налогообложения:

До 2000 евро в год — доход от продажи товаров на всех цифровых платформах не будет облагаться налогом. Количество операций не будет ограничиваться, декларацию подавать не нужно.

Свыше 2000 евро — будет применяться ставка 10% налога на доходы физических лиц без дополнительного военного сбора.

Лимит будет рассчитываться по совокупным доходам со всех платформ, а не только с OLX.

Если порог будет превышен, налоговая служба направит уведомление-решение. На уплату установленной суммы будет отведено 60 дней.

Новые правила не меняют порядок налогообложения ФЛП. Закон № 4903-IX вступил в силу 23 октября 2026 года, а основные положения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Источник: Минфин.

Президент Владимир Зеленский пока не подписал закон о налогообложении доходов через цифровые платформы из-за внесенных депутатами поправок, касающихся политически значимых лиц.

Верховная Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ, который в обществе уже назвали «налогом на OLX». За документ проголосовал 241 народный депутат. Наибольшее количество голосов отдала фракция «Слуга народа», а «Батькивщина» и «Европейская солидарность» не поддержали законопроект.

Верховная Рада сняла с рассмотрения скандальный законопроект №14025, известный как «налог на OLX». Причина проста: не хватило депутатов, чтобы проголосовать за документ, который должен был облагать налогом продажи и услуги через интернет.

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