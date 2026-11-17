Американская компания Nike рассчитывает к 2031 финансовому году увеличить годовую выручку на 5 млрд долларов.

О новой долгосрочной стратегии сообщил генеральный директор компании Эллиотт Хилл.

Около $4 млрд дополнительных поступлений планируется получить за счет развития профессионального спорта: бега, тренировок, футбола, баскетбола и активного отдыха на природе. Еще $1 млрд должен обеспечить сегмент повседневной спортивной одежды.

Стратегия Full Stride Ahead также предусматривает концентрацию ресурсов на пяти видах спорта и 23 приоритетных странах. По прогнозам компании, они обеспечат более 90% запланированного роста выручки.

В то же время Nike подтвердила прогноз на 2027 финансовый год: ожидается падение выручки на высокий однозначный процент. Компания продолжает восстанавливать продажи после длительного спада, в частности из-за слабого спроса в Китае и проблем с реализацией продукции Jordan.

Источник: Reuters.

Nike объявила о новом этапе реструктуризации, который предусматривает сокращение рабочих мест и изменение модели управления глобальным бизнесом. Компания также прогнозирует снижение выручки на высокий однозначный процент в 2027 финансовом году.

В США Nike в четверг после закрытия американского фондового рынка должна обнародовать финансовые результаты за первый квартал 2027 финансового года.

В США персональная баскетбольная модель Nike Caitlin 1 для защитницы «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк была практически распродана менее чем за два часа после начала продаж.

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