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Американська компанія Nike розраховує до 2031 фінансового року отримати додаткові $5 млрд річного виторгу.

Про нову довгострокову стратегію повідомив генеральний директор компанії Елліотт Гілл.

Близько $4 млрд додаткових надходжень планують отримати завдяки розвитку професійного спорту: бігу, тренувань, футболу, баскетболу та активного відпочинку на природі. Ще $1 млрд має забезпечити сегмент повсякденного спортивного одягу.

Стратегія Full Stride Ahead також передбачає концентрацію ресурсів на п’яти видах спорту та 23 пріоритетних країнах. За прогнозами компанії, вони забезпечать понад 90% запланованого зростання виторгу.

Водночас Nike підтвердила прогноз на 2027 фінансовий рік: очікується падіння виторгу на високий однозначний відсоток. Компанія продовжує відновлювати продажі після тривалого спаду, зокрема через слабкий попит у Китаї та проблеми з реалізацією продукції Jordan.

Джерело: Reuters.

Nike оголосила про новий етап реструктуризації, який передбачає скорочення робочих місць і зміну моделі управління глобальним бізнесом. Компанія також прогнозує зниження виручки на високий однозначний відсоток у 2027 фінансовому році.

У США Nike у четвер після закриття американського фондового ринку має оприлюднити фінансові результати за перший квартал 2027 фінансового року.

У США персональна баскетбольна модель Nike Caitlin 1 для захисниці «Індіана Фівер» Кейтлін Кларк майже розпродалася менш ніж за дві години після початку продажів.

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