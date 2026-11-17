Amerykańska firma Nike planuje osiągnąć do roku finansowego 2031 dodatkowe 5 mld dolarów rocznego przychodu.

O nowej długoterminowej strategii poinformował dyrektor generalny firmy, Elliott Gill.

Około 4 mld dolarów dodatkowych przychodów planuje się uzyskać dzięki rozwojowi sportu wyczynowego: biegania, treningów, piłki nożnej, koszykówki oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury. Kolejny 1 mld dolarów ma zapewnić segment codziennej odzieży sportowej.

Strategia Full Stride Ahead przewiduje również skoncentrowanie zasobów na pięciu dyscyplinach sportowych i 23 krajach priorytetowych. Według prognoz firmy zapewnią one ponad 90% planowanego wzrostu przychodów.

Jednocześnie firma Nike potwierdziła prognozę na rok finansowy 2027: spodziewany jest spadek przychodów o wysoką jednocyfrową wartość procentową. Firma nadal odbudowuje sprzedaż po długotrwałym spadku, spowodowanym między innymi słabym popytem w Chinach oraz problemami ze sprzedażą produktów marki Jordan.

Źródło: Reuters.

Nike ogłosiło nowy etap restrukturyzacji, który przewiduje redukcję zatrudnienia oraz zmianę modelu zarządzania globalną działalnością. Firma prognozuje również spadek przychodów o wysoką jednocyfrową wartość procentową w roku finansowym 2027.

W Stanach Zjednoczonych firma Nike ma opublikować w czwartek, po zamknięciu amerykańskiej giełdy, wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2027.

W Stanach Zjednoczonych osobisty model butów do koszykówki Nike Caitlin 1, stworzony dla obrończyni drużyny „Indiana Fever” Caitlin Clark, został niemal całkowicie wyprzedany w niecałe dwie godziny po rozpoczęciu sprzedaży.

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