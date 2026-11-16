Льготы на импорт табачного сырья превысили 65 млрд грн

За январь–октябрь 2026 года импортеры сырья для производства табачных изделий получили таможенные льготы на сумму 65,8 млрд грн. Это больше, чем за весь 2025 год, и более чем вдвое превышает льготы для товаров, необходимых для восстановления энергетической инфраструктуры.

Всего за десять месяцев импортерам предоставили освобождения от таможенных платежей на сумму 355,8 млрд грн — на 40,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина этой суммы пришлась на товары оборонного назначения.

Наибольшие льготы получили:

товары оборонного назначения — 197,7 млрд грн;

табачное сырье — 65,8 млрд грн;

товары в рамках соглашений о свободной торговле — 35,8 млрд грн;

оборудование и товары для энергетики — 32 млрд грн.

Для сравнения: за весь 2025 год льготы на импорт табачного сырья составили 62,7 млрд грн. В 2026 году среднемесячный объем вырос с 5,2 до 6,6 млрд грн. Больше всего таких льгот было предоставлено в январе — 10,2 млрд грн.

Глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий поставил под сомнение целесообразность таких льгот во время войны. По его словам, часть импортеров не использует ввезенное сырье для производства готовой продукции, из-за чего его остатки накапливаются.

Источник: Forbes Ukraine

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