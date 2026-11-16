烟草原料进口优惠额超过650亿格里夫纳

2026年1月至10月，烟草制品生产原料进口商享受了658亿格里夫纳的关税优惠。 这一数额不仅超过了2025年全年的总额，还超过了用于恢复能源基础设施所需商品所获减免额的两倍多。

前十个月，进口商共获得3558亿格里夫纳的关税减免，比去年同期增长40.9%。其中近一半的减免额用于国防用途商品。

享受优惠最多的类别是：

国防用途商品——1977亿格里夫纳；

烟草原料——658亿格里夫纳；

自由贸易协定范围内的商品——358亿格里夫纳；

能源设备及商品——320亿格里夫纳。

作为对比：2025年全年，烟草原料进口优惠总额为627亿格里夫纳。 2026年，月均进口额从52亿格里夫纳增至66亿格里夫纳。其中1月份的优惠额度最高，达102亿格里夫纳。

国家海关局局长奥雷斯特·曼季对战争期间实施此类优惠政策的合理性提出了质疑。据他称，部分进口商并未将进口的原材料用于生产成品，导致库存不断积压。

来源：福布斯乌克兰

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