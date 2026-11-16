W okresie od stycznia do października 2026 r. importerzy surowców do produkcji wyrobów tytoniowych skorzystali z ulg celnych w wysokości 65,8 mld hrywien. To więcej niż w całym 2025 roku i ponad dwukrotnie przewyższa ulgi przyznane na towary niezbędne do odbudowy infrastruktury energetycznej.

Ogółem w ciągu dziesięciu miesięcy importerom przyznano zwolnienia z opłat celnych w wysokości 355,8 mld hrywien — o 40,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prawie połowa tej kwoty przypadła na towary przeznaczone dla sektora obronnego.

Największe ulgi otrzymały:

towary przeznaczone do celów obronnych — 197,7 mld hrywien;

surowiec tytoniowy — 65,8 mld hrywien;

towary objęte umowami o wolnym handlu — 35,8 mld hrywien;

sprzęt i towary dla energetyki — 32 mld hrywien.

Dla porównania: w całym 2025 r. ulgi na import surowca tytoniowego wyniosły 62,7 mld hrywien. W 2026 r. średni miesięczny wolumen wzrósł z 5,2 do 6,6 mld hrywien. Najwięcej takich ulg przyznano w styczniu — 10,2 mld hrywien.

Szef Państwowej Służby Celnej Orest Mandziy poddał w wątpliwość zasadność takich ulg w czasie wojny. Według niego część importerów nie wykorzystuje przywożonego surowca do produkcji gotowych wyrobów, przez co gromadzą się jego nadwyżki.

Źródło: Forbes Ukraine

Na przejściu granicznym „Porubne” straż graniczna wykryła obywatelkę Ukrainy, która próbowała nielegalnie przewieźć do Rumunii około 500 paczek papierosów. Kobieta ukryła wyroby tytoniowe w wnękach konstrukcyjnych własnego samochodu.

Na przejściu granicznym „Ustyług” obywatel Polski próbował wwieźć na Ukrainę prawie 3 tysiące części do wkładów do e-papierosów bez zgłoszenia i uiszczenia opłat celnych. Towar w fabrycznych opakowaniach przewożono w bagażniku samochodu przez „zielony korytarz”.

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Królowej Marii w Londynie w Wielkiej Brytanii wykazały, że e-papierosy mogą pomóc ludziom rzucić palenie nawet bez regularnych konsultacji.

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