Пільги на імпорт тютюнової сировини перевищили 65 млрд грн

0:00 / 0:00

За січень–жовтень 2026 року імпортери сировини для виробництва тютюнових виробів отримали митних пільг на 65,8 млрд грн. Це більше, ніж за весь 2025 рік, і більш ніж удвічі перевищує пільги для товарів, необхідних для відновлення енергетичної інфраструктури.

Загалом за десять місяців імпортерам надали звільнень від митних платежів на 355,8 млрд грн — на 40,9% більше, ніж за аналогічний період торік. Майже половина цієї суми припала на товари оборонного призначення.

Найбільше пільг отримали:

товари оборонного призначення — 197,7 млрд грн;

тютюнова сировина — 65,8 млрд грн;

товари в межах угод про вільну торгівлю — 35,8 млрд грн;

обладнання та товари для енергетики — 32 млрд грн.

Для порівняння: за весь 2025 рік пільги на імпорт тютюнової сировини становили 62,7 млрд грн. У 2026 році середньомісячний обсяг зріс із 5,2 до 6,6 млрд грн. Найбільше таких пільг надали в січні — 10,2 млрд грн.

Голова Державної митної служби Орест Мандзій поставив під сумнів доцільність таких послаблень під час війни. За його словами, частина імпортерів не використовує ввезену сировину для виробництва готової продукції, через що її залишки накопичуються.

Джерело: Forbes Ukraine

У пункті пропуску «Порубне» прикордонники викрили громадянку України, яка намагалася незаконно перемістити до Румунії близько 500 пачок сигарет. Тютюнові вироби жінка сховала в конструктивних порожнинах власного автомобіля.

На пункті пропуску «Устилуг» громадянин Польщі намагався ввезти в Україну майже 3 тисячі деталей картриджів для електронних сигарет без декларування та сплати митних платежів. Товар у заводських упаковках перевозили в багажнику автомобіля через «зелений коридор».

Дослідження Лондонського університету королеви Марії у Великій Британії показало, що електронні сигарети можуть допомогти людям відмовитися від куріння навіть без регулярних консультацій.

Читай нас у