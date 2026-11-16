В Україні різко подорожчали огірки, ціни вже сягають 200 грн

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Вартість огірків на українському ринку суттєво зросла станом на 16 листопада. За кілограм овочів просять до 200 гривень.

В Україні зафіксовано стрімке здорожчання огірків, спричинене завершенням сезону в плівкових теплицях і зменшенням обсягів продукції на ринку.

Вартість окремих позицій уже сягає 200 грн/кг, тоді як мінімальні цінники починаються від 145-150 грн/кг.

Найвищу ціну на столичному гуртовому майданчику просять за колючі уманські огірки нового обороту – 200 грн/кг. Гладкі плоди від цього ж постачальника та колючі огірки інших виробників коштують по 160 грн/кг. Найдешевшою залишається імпортна продукція з Туреччини, яку оцінюють у 145-150 грн/кг.

Про це повідомляє EastFruit.

Скільки коштує курятина в Україні: актуальні ціни на 12 листопада.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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