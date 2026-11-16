В Украине резко подорожали огурцы, цены уже достигают 200 грн

Стоимость огурцов на украинском рынке значительно выросла по состоянию на 16 ноября. За килограмм овощей просят до 200 гривен.

В Украине зафиксировано стремительное подорожание огурцов, вызванное завершением сезона в пленочных теплицах и сокращением объемов продукции на рынке.

Стоимость отдельных позиций уже достигает 200 грн/кг, тогда как минимальные цены начинаются от 145–150 грн/кг.

Самую высокую цену на столичной оптовой площадке просят за колючие уманские огурцы нового урожая — 200 грн/кг. Гладкие плоды от этого же поставщика и колючие огурцы других производителей стоят по 160 грн/кг. Самой дешевой остается импортная продукция из Турции, которую оценивают в 145–150 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit.

Сколько стоит курица в Украине: актуальные цены на 12 ноября.

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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