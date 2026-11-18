Od 1 stycznia 2027 r. użytkownicy sprzedający towary za pośrednictwem OLX Dostawa będą musieli potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji „Dii”. Wynika to z nowych przepisów dotyczących opodatkowania dochodów generowanych na platformach cyfrowych.

Zmiana ta nie dotyczy kupujących. Jednocześnie sama weryfikacja nie oznacza automatycznego naliczenia podatku.

Podstawowe warunki opodatkowania:

Do 2000 euro rocznie — dochód ze sprzedaży towarów na wszystkich platformach cyfrowych nie będzie podlegał opodatkowaniu. Liczba transakcji nie będzie ograniczona, nie ma też konieczności składania zeznania podatkowego.

Powyżej 2000 euro — zastosowana zostanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% bez dodatkowej opłaty wojskowej.

Limit będzie obliczany na podstawie łącznych dochodów ze wszystkich platform, a nie tylko z serwisu OLX.

W przypadku przekroczenia progu urząd skarbowy prześle zawiadomienie o decyzji. Na uregulowanie określonej kwoty przewidziano 60 dni.

Nowe przepisy nie zmieniają zasad opodatkowania osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ustawa nr 4903-IX weszła w życie 23 października 2026 r., a jej główne postanowienia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski nie podpisał jeszcze ustawy o opodatkowaniu dochodów generowanych za pośrednictwem platform cyfrowych ze względu na poprawki wprowadzone przez posłów dotyczące osób o znaczeniu politycznym.

Rada Najwyższa przyjęła ustawę o opodatkowaniu platform cyfrowych, którą w społeczeństwie nazwano już „podatkiem od OLX”. Za dokumentem zagłosowało 241 posłów. Najwięcej głosów oddała frakcja „Sługa Narodu”, natomiast „Batkivszczyna” i „Europejska Solidarność” nie poparły projektu ustawy.

Rada Najwyższa wycofała z rozpatrywania kontrowersyjny projekt ustawy nr 14025, znany jako „podatek od OLX”. Powód jest prosty: zabrakło posłów, aby przegłosować projekt ustawy, który miał opodatkować sprzedaż i usługi w Internecie.

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