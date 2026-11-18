Na dzień 18 listopada sieć Socar obniżyła cenę benzyny A-95 i A-95+ od razu o 4 hrywny za litr. Zmieniły się również ceny oleju napędowego: w szczególności sieć WOG obniżyła je o 1 hrywnę, a „BRSM-Nafta” sprzedaje paliwo po 98,55 hrywny za litr.

Największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci WOG olej napędowy potaniał o 1 hrywni za litr – do 103,90 hrywny za litr, a olej napędowy klasy premium DP+ – o 1 hrywnę za litr, do 106,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci Socar benzyna A-95 potaniała o 4 hrywny za litr – do 91,90 hrywny za litr, a benzyna premium A-95+ – również o 4 hrywny za litr, do 94,90 hrywny za litr. Ceny oleju napędowego i gazu samochodowego pozostały na poprzednim poziomie. W szczególności zwykły olej napędowy kosztuje 106 hrywien za litr, DP+ – 109 hrywien za litr, a gaz samochodowy – 63,90 hrywien za litr.

Jednocześnie w sieciach UPG i Okko ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały bez zmian. W sieci UPG benzyna A-95 kosztuje 86,90 UAH/l, olej napędowy – 99,90 UAH/l, a autogaz – 61,90 UAH/l. W sieci Okko cena benzyny A-95 wynosi 90,90 UAH/l, oleju napędowego – 104,90 UAH/l, a gazu samochodowego – 64,90 UAH/l.

W sieciach „Ukrnafta” i KLO również nie odnotowano zmian cen paliw. W szczególności w sieci „Ukrnafta” benzyna A-95 kosztuje 86,90 UAH/l, olej napędowy – 99,90 UAH/l, a gaz samochodowy – 61,90 UAH/l. W KLO benzyna A-95 jest sprzedawana po 84,40 UAH/l, olej napędowy – po 101,90 UAH/l, a autogaz – po 62,90 UAH/l.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 wzrosła o 5 kop./l – do 85,99 UAH/l. Jednocześnie cena oleju napędowego spadła o 1,01 UAH/l – do 98,55 UAH/l. Cena autogazu pozostała bez zmian – 59,50 UAH/l.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferują sieci Socar – 91,90 UAH/l, Okko i WOG – po 90,90 UAH/l. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci Socar – 106 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 109 hrywien za litr. Najdroższy autogaz sprzedaje się w sieci Okko – 64,90 UAH/l, natomiast najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 59,50 UAH/l.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują je po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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