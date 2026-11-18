По состоянию на 18 ноября сеть Socar снизила стоимость бензина А-95 и А-95+ сразу на 4 грн за литр. Также изменились цены на дизельное топливо: в частности, WOG снизила их на 1 грн, а «БРСМ-Нафта» продает топливо по 98,55 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 103,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ — на 1 грн/л, до 106,90 грн/л. В то же время стоимость бензина и автогаза осталась неизменной.

В Socar бензин А-95 подешевел на 4 грн/л – до 91,90 грн/л, а премиальный А-95+ – также на 4 грн/л, до 94,90 грн/л. Цены на дизельное топливо и автогаз остались на прежнем уровне. В частности, обычный дизель стоит 106 грн/л, ДП+ — 109 грн/л, а автогаз — 63,90 грн/л.

В то же время в сетях UPG и Окко цены на все представленные виды топлива остались неизменными. В UPG бензин А-95 стоит 86,90 грн/л, дизельное топливо – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л. В «Окко» цена бензина А-95 составляет 90,90 грн/л, дизельного топлива – 104,90 грн/л, а автогаза – 64,90 грн/л.

В «Укрнафте» и KLO также не зафиксировано изменений стоимости топлива. В частности, в «Укрнафте» бензин А-95 стоит 86,90 грн/л, дизельное топливо – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л. В KLO бензин А-95 продают по 84,40 грн/л, дизельное топливо – по 101,90 грн/л, а автогаз – по 62,90 грн/л.

В «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подорожал на 5 коп./л – до 85,99 грн/л. В то же время дизельное топливо подешевело на 1,01 грн/л – до 98,55 грн/л. Стоимость автогаза осталась неизменной – 59,50 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагают сети Socar – 91,90 грн/л, Окко и WOG – по 90,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar — 106 грн/л, а на премиальный дизель — 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в «Окко» — 64,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафти» — 59,50 грн/л.

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