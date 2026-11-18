Украинская компания Uklon начала бета-тестирование сервиса райдхейлинга в столице Албании — Тиране. Албания стала вторым международным рынком для компании после запуска в Узбекистане в 2023 году.

Тестовый период продлится несколько недель. В течение этого времени команда будет проверять работу приложения, картографии и платежных инструментов, а также налаживать сотрудничество с местными автопарками и водителями. Общий объем запланированных инвестиций в развитие локальной цифровой инфраструктуры и экономику страны составляет 15 млн долларов.

По словам генерального директора Uklon Сергея Гришкова, Албания обладает значительным потенциалом экономического роста и высоким уровнем цифровой трансформации. Бета-тестирование позволит адаптировать продукт к потребностям местных жителей и туристов перед полноценным запуском сервиса.

В третьем квартале 2026 года общее количество цифровых пользователей Uklon достигло 5,4 млн, а количество совершенных поездок в Украине и Узбекистане составило 42,8 млн. Помимо райдхейлинга, экосистема компании включает услуги доставки, рекламную платформу, маркетплейс и сервис покупки автобусных билетов.

Источник: NV.

Сервисная IT-компания Uklon дала старт первому в Украине пилотному тестированию технологии дистанционного управления автомобилями, которая является необходимым этапом для будущего внедрения беспилотного транспорта и запуска роботакси.

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