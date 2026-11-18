Ukraińska firma Uklon rozpoczęła testy beta serwisu ride-hailing w stolicy Albanii — Tiranie. Albania stała się drugim międzynarodowym rynkiem dla firmy po uruchomieniu serwisu w Uzbekistanie w 2023 roku.

Okres testowy potrwa kilka tygodni. W tym czasie zespół będzie sprawdzał działanie aplikacji, map oraz narzędzi płatniczych, a także nawiązywał współpracę z lokalnymi flotami samochodowymi i kierowcami. Łączna wartość planowanych inwestycji w rozwój lokalnej infrastruktury cyfrowej i gospodarki kraju wynosi 15 mln dolarów.

Według dyrektora generalnego Uklon, Siergieja Gryszkowa, Albania ma duży potencjał wzrostu gospodarczego i wysoki poziom transformacji cyfrowej. Testy beta pozwolą dostosować produkt do potrzeb lokalnych mieszkańców i turystów przed pełnym uruchomieniem serwisu.

W trzecim kwartale 2026 roku łączna liczba użytkowników platformy Uklon osiągnęła 5,4 mln, a liczba zrealizowanych przejazdów na Ukrainie i w Uzbekistanie wyniosła 42,8 mln. Oprócz usług ride-hailing ekosystem firmy obejmuje usługi dostawcze, platformę reklamową, marketplace oraz serwis sprzedaży biletów autobusowych.

Źródło: NV.

Firma IT Uklon rozpoczęła pierwsze w Ukrainie pilotażowe testy technologii zdalnego sterowania pojazdami, co stanowi niezbędny etap przed przyszłym wdrożeniem transportu bezzałogowego i uruchomieniem robotaksówek.

Reforma taksówek na Ukrainie zyskała poparcie firm Uklon i Bolt.

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