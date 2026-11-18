Український сервіс Uklon вийшов на ринок Албанії
Українська компанія Uklon розпочала бета-тестування сервісу райдхейлінгу в столиці Албанії — Тирані. Албанія стала другим міжнародним ринком для компанії після запуску в Узбекистані у 2023 році.
Тестовий період триватиме кілька тижнів. Протягом цього часу команда перевірятиме роботу застосунку, картографії та платіжних інструментів, а також налагоджуватиме співпрацю з місцевими автопарками й водіями. Загальний обсяг запланованих інвестицій у розбудову локальної цифрової інфраструктури та економіку країни становить 15 млн доларів.
За словами СЕО Uklon Сергія Гришкова, Албанія має сильний потенціал економічного зростання та високий рівень цифрової трансформації. Бета-тестування дозволить адаптувати продукт під потреби місцевих жителів і туристів перед повноцінним запуском сервісу.
У третьому кварталі 2026 року загальна кількість цифрових користувачів Uklon сягнула 5,4 млн, а кількість здійснених поїздок в Україні та Узбекистані склала 42,8 млн. Крім райдхейлінгу, екосистема компанії включає послуги доставки, рекламну платформу, маркетплейс та сервіс купівлі автобусних квитків.
Джерело: NV.
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