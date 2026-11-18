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Українська компанія Uklon розпочала бета-тестування сервісу райдхейлінгу в столиці Албанії — Тирані. Албанія стала другим міжнародним ринком для компанії після запуску в Узбекистані у 2023 році.

Тестовий період триватиме кілька тижнів. Протягом цього часу команда перевірятиме роботу застосунку, картографії та платіжних інструментів, а також налагоджуватиме співпрацю з місцевими автопарками й водіями. Загальний обсяг запланованих інвестицій у розбудову локальної цифрової інфраструктури та економіку країни становить 15 млн доларів.

За словами СЕО Uklon Сергія Гришкова, Албанія має сильний потенціал економічного зростання та високий рівень цифрової трансформації. Бета-тестування дозволить адаптувати продукт під потреби місцевих жителів і туристів перед повноцінним запуском сервісу.

У третьому кварталі 2026 року загальна кількість цифрових користувачів Uklon сягнула 5,4 млн, а кількість здійснених поїздок в Україні та Узбекистані склала 42,8 млн. Крім райдхейлінгу, екосистема компанії включає послуги доставки, рекламну платформу, маркетплейс та сервіс купівлі автобусних квитків.

Джерело: NV.

Сервісна IT-компанія Uklon дала старт першому в Україні пілотному тестуванню технології дистанційного керування автомобілями, яка є необхідним етапом для майбутнього впровадження безпілотного транспорту та запуску роботаксі.

Реформа таксі в Україні отримала підтримку Uklon і Bolt.

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