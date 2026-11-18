EIT Food відкрив безоплатний доступ до онлайн-курсу EWA Explore для жінок з України
EIT Food відкрив безоплатний доступ до онлайн-курсу EWA Explore для жінок з України, які мають ідею в agrifood або стартап чи бізнес на ранній стадії.
Курс дає можливість розвинути підприємницькі навички, протестувати бізнес-ідеї та здобути практичні знання у зручному для вас темпі. Адже він розроблений для самостійного проходження і перекладений українською мовою.
Долучайтеся вже зараз або поділіться з тими, кому це актуально!
Зареєструватися на безкоштовний курс українською мовою можна за спеціальним посиланням.
✅ Деталі:
Для кого: для жінок, які мають ідею в агро, але ще не створили бізнес або з нещодавно запущеними стартапами чи мікробізнесами.
Мова: форма заповнюється англійською, сам курс – українською.
Формат: 20 годин матеріалів для самостійного проходження у власному графіку. Поєднує базову теорію, реальні кейси жінок-підприємиць та
Оплата (€0): Навчання повністю безкоштовне. У формі є стандартні поля про платника, але на фінальному кроці сума становитиме €0.
️ Дедлайни:
- До 10 грудня 2026 – дедлайн фінального оцінювання для отримання сертифіката EIT Labelled Certificate.
- До 31 грудня 2026 – доступ до всіх матеріалів курсу.
Виникли труднощі з реєстрацією? Звертайтесь до представників EIT Food в Україні: [email protected]