Во вторник, 17 ноября 2026 года, украинские сети АЗС скорректировали цены на топливо. Дизельное топливо на отдельных заправках подешевело на 1–2 грн за литр, тогда как автогаз в сети ОККО подорожал на 1 грн и стоит 64,90 грн. Средние цены на А-95 и дизельное топливо составляют соответственно 88,99 грн и 102,44 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети UPG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 99,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ — на 1 грн/л, до 102,90 грн/л. В то же время стоимость бензина и автогаза осталась неизменной.

В сети «Окко» автогаз подорожал на 1 грн/л – до 64,90 грн/л. Цены на бензин и дизельное топливо остались на прежнем уровне. В WOG дизельное топливо и ДП+ подешевели на 1 грн/л — до 104,90 грн/л и 107,90 грн/л соответственно. При этом автогаз стоит 63,50 грн/л.

В Socar цены на дизельное топливо и автогаз остались без изменений. При этом бензин А-95 подорожал на 4 грн/л — до 95,90 грн/л, а премиальный А-95+ — на 4 грн/л, до 98,90 грн/л.

В «Укрнафте» дизельное топливо подешевело на 2 грн/л — до 99,90 грн/л, а ДП+ — на 2 грн/л, до 101,90 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 1 грн/л – до 61,90 грн/л.

В сети KLO бензин А-95 подешевел на 50 коп./л — до 84,40 грн/л, премиальный А-95+ — на 1 грн/л, до 91,60 грн/л. ДП+ подешевел на 2 грн/л — до 105,90 грн/л, бензин А-100 — на 2 грн/л, до 99,90 грн/л, а А-92 — на 50 коп./л, до 83 грн/л.

У «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подешевел на 10 коп./л – до 85,94 грн/л, дизельное топливо – на 88 коп./л, до 99,56 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 5 коп./л – до 59,50 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 95,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar – 106 грн/л, а на премиальный дизель – 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в «Окко» – 64,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафте» – 59,50 грн/л.

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