В Украине 16 ноября изменились цены на различные виды топлива

На некоторых АЗС дизельное топливо за сутки подешевело на 1 грн за литр, тогда как автогаз в сети «БРСМ-Нафта» подорожал на 46 копеек. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 88,49 грн/л, дизельного топлива – 103,42 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети UPG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 100,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ — на 1 грн/л, до 103,90 грн/л. В то же время стоимость бензина и автогаза осталась неизменной.

В «Окко» дизельное топливо и ДП+ подешевели на 1 грн/л — до 104,90 грн/л и 107,90 грн/л соответственно. В WOG и Socar цены на все представленные виды топлива остались на прежнем уровне. В частности, в WOG автогаз стоит 63,50 грн/л, дизельное топливо — 105,90 грн/л, а ДП+ — 108,90 грн/л.

В «Укрнафте» премиальное дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 103,90 грн/л. В то же время цены на бензин, обычный дизель и автогаз остались неизменными.

В сети KLO стоимость всех представленных видов топлива также не изменилась. В частности, бензин А-95 стоит 84,90 грн/л, дизельное топливо – 103,90 грн/л, ДП+ – 107,90 грн/л, а автогаз – 62,90 грн/л.

В «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подорожал на 5 коп./л – до 86,04 грн/л, тогда как дизельное топливо подешевело на 1,55 грн/л – до 100,44 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 46 коп./л – до 59,45 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 91,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar — 106 грн/л, а на премиальный дизель — 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в «Окко» и Socar – 63,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафти» – 59,45 грн/л.

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