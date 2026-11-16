Доля прибыльных крупных компаний в Украине снизилась до 81%

По итогам девяти месяцев 2026 года прибыль получили 81 % крупных украинских компаний, представивших финансовую отчетность, тогда как в прошлом году таких предприятий было 85 %. В то же время совокупная выручка бизнеса выросла на 16% и достигла 11,25 трлн грн.

Аналитики изучили финансовые результаты 9532 компаний, которые отчитались за три квартала 2025 и 2026 годов и имели выручку свыше 100 млн грн. Всего финансовую отчетность за девять месяцев текущего года представили 37 188 предприятий.

Совокупная выручка исследованных компаний выросла на 1,56 трлн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по объему выручки стала компания «Д.Трейдинг», занимающаяся торговлей электроэнергией. За девять месяцев ее показатель достиг 264,99 млрд грн.

Второе место занял «Энергоатом» с выручкой 222,49 млрд грн, а третье — сеть «АТБ-Маркет», которая получила 208,13 млрд грн.

В пятерку также вошли «Укрнафта» с 128,71 млрд грн и компания «ДЛС», специализирующаяся на оптовой торговле табачными изделиями, – 98,97 млрд грн.

Среди других крупных компаний по выручке – «Укрэнерго» (90,41 млрд грн), «Нафтогаз Украины» (90,37 млрд грн), «Кернел-Трейд» (89,29 млрд грн), «ОККО-Драйв» (87,19 млрд грн) и «Сильпо-Фуд» (86,98 млрд грн).

По данным OpenDataBot, прибыльными остались 7692 компании из исследуемой выборки. Их совокупная прибыль выросла на 4% и достигла 646,72 млрд грн.

Наибольшую прибыль получило «Укргидроэнерго» — 12,66 млрд грн. На втором месте оказался мобильный оператор «Киевстар» с 10,98 млрд грн, а тройку лидеров замкнуло государственное предприятие «Леса Украины» – 10,66 млрд грн.

Также значительную прибыль зафиксировали «Укрнафта» (9,19 млрд грн), «Укргаздобыча» (8,28 млрд грн), «Рошен» (7,46 млрд грн) и «ДТЭК Западэнерго» (7,17 млрд грн).

Наибольший убыток среди исследованных компаний получил «АрселорМиттал Кривой Рог» – 49,44 млрд грн за девять месяцев 2026 года.

Второе место по размеру убытков заняла «Укрэнерго» – 18,09 млрд грн. Третьим предприятием в этом списке стала «Укрзализныця» с убытком 9,71 млрд грн.

В пятерку также вошли «Киевтеплоэнерго» (7,23 млрд грн) и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (6,88 млрд грн).

Таким образом, несмотря на рост общих доходов крупного бизнеса, доля компаний, завершивших девять месяцев с прибылью, сократилась на четыре процентных пункта. Это свидетельствует о неравномерности финансовых результатов предприятий в условиях полномасштабной войны.

Источник: Опендатабот

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