Цены на топливо в Украине будут продолжать снижаться — Корецкий

Стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС будет и дальше снижаться по мере поступления новых партий топлива, закупленных по более низким мировым ценам. По словам Сергея Корецкого, правительство и Антимонопольный комитет контролируют ситуацию с ценообразованием.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава правительства опроверг утверждение о том, что сети АЗС мгновенно поднимают цены вслед за мировыми котировками, но игнорируют их падение. По его словам, рынок работает с определенным временным лагом («люфтом»), который зависит от темпов обновления запасов.

«Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время мгновенно росла в сетях АЗС. Да, был некий люфт, была определенная динамика. Но с того момента, как цена достигла пика на заправках и начала снижаться на мировых рынках, мы также наблюдаем динамику снижения», — подчеркнул Корецкий.

Премьер-министр заверил, что текущее снижение цен на стеллах АЗС не является окончательным, а государственные органы отслеживают ситуацию на рынке нефтепродуктов.

«Когда новые запасы по новым, более низким ценам поступят в Украину — будьте уверены, что цены также будут снижены. Правительство и АМКУ следят за этим процессом», — подытожил он, пишет РБК-Украина.

Напомним, бензин в Украине продолжает дешеветь.

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