Ceny paliw na Ukrainie będą nadal spadać — Korecki

Ceny benzyny i oleju napędowego na ukraińskich stacjach benzynowych będą nadal spadać w miarę napływania nowych dostaw paliwa, zakupionego po niższych cenach światowych. Jak poinformował Serhij Korecki, rząd oraz Komisja Antymonopolowa monitorują sytuację w zakresie kształtowania cen.

Informację tę przekazał premier Siergiej Korecki podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej.

Szef rządu zaprzeczył twierdzeniom, jakoby sieci stacji benzynowych natychmiast podnosiły ceny w ślad za notowaniami światowymi, ignorując jednak ich spadki. Według niego rynek działa z pewnym opóźnieniem („luzem”), które zależy od tempa odnawiania zapasów.

„Nie odpowiada rzeczywistości twierdzenie, że cena rosła na rynkach światowych i jednocześnie natychmiast wzrastała w sieciach stacji benzynowych. Tak, istniał pewien luz, była pewna dynamika. Jednak od momentu, gdy cena osiągnęła szczyt na stacjach benzynowych i zaczęła spadać na rynkach światowych, obserwujemy również tendencję spadkową” – podkreślił Korecki.

Premier zapewnił, że obecny spadek cen na tablicach stacji benzynowych nie jest ostateczny, a organy państwowe monitorują sytuację na rynku produktów naftowych.

„Kiedy nowe dostawy po nowych, niższych cenach dotrą na Ukrainę — możecie być pewni, że ceny również zostaną obniżone. Rząd i AMKU śledzą ten proces” — podsumował, jak podaje RBC-Ukraina.

Przypomnijmy, że ceny benzyny na Ukrainie nadal spadają.

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