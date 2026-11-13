随着以较低国际价格采购的新一批燃油陆续到货，乌克兰加油站的汽油和柴油价格将继续下跌。据谢尔盖·科雷茨基称，政府和反垄断委员会正在密切关注价格形成情况。

总理谢尔盖·科雷茨基在最高拉达的政府问答环节中透露了这一消息。

这位政府首脑驳斥了关于加油站连锁企业会紧随国际行情立即提价，却对价格下跌置之不理的说法。 据他介绍，市场运作存在一定的时滞（“缓冲”），这取决于库存更新的速度。

“所谓国际市场价格上涨时，加油站连锁网络的价格也会同时上涨的说法并不符合实际情况。 确实存在某种滞后，也呈现出一定的动态变化。但自加油站价格达到峰值、而国际市场价格开始回落以来，我们也观察到了价格下行的趋势，”科雷茨基强调道。

总理保证，目前加油站价格牌上的降价并非最终结果，政府部门正在密切监测石油产品市场的动态。

“当以新的、更低价格采购的新库存运抵乌克兰时——请相信，价格也会随之下调。政府和乌克兰反垄断委员会正在密切关注这一进程，”他总结道，据RBC-乌克兰报道。

需要指出的是，乌克兰的汽油价格仍在持续走低。

乌克兰内阁批准将乌克兰石油公司的燃油储存在国防部的地下储油库中。

波兰已设定了更低的燃油价格上限。

关注我们在