Ціни на пальне в Україні продовжать знижуватися — Корецький

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Вартість бензину й дизелю на українських АЗС і надалі падатиме в міру надходження нових партій пального, закуплених за нижчими світовими цінами. За словами Сергія Корецького, уряд та Антимонопольний комітет контролюють ситуацію з ціноутворенням.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Очільник уряду заперечив твердження про те, що мережі АЗС миттєво піднімають ціни слідом за світовими котируваннями, але ігнорують їхнє падіння. За його словами, ринок працює із певним часовим лагом («люфтом»), який залежить від темпів оновлення запасів.

«Не відповідає дійсності те, що ціна зростала на світових ринках і в той самий час одномоментно зростала в мережах АЗК. Так, був якийсь люфт, була певна динаміка. Але з моменту, коли ціна досягла піку на заправках і почала знижуватися на світових ринках, ми також бачимо динаміку зниження», — наголосив Корецький.

Прем'єр-міністр запевнив, що поточне зниження цінників на стелах АЗС не є остаточним, а державні органи моніторять ситуацію на ринку нафтопродуктів.

«Коли нові запаси за новими, нижчими цінами надійдуть в Україну — будьте певні, що ціни також будуть знижені. Уряд та АМКУ стежать за цим процесом», — підсумував він, пише РБК-Україна.

Нагадаємо, бензин в Україні продовжує дешевшати.

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