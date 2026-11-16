Odsetek rentownych dużych przedsiębiorstw na Ukrainie spadł do 81%

Wyniki za dziewięć miesięcy 2026 r. wskazują, że 81% dużych ukraińskich przedsiębiorstw, które złożyły sprawozdania finansowe, odnotowało zysk, podczas gdy w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 85%. Jednocześnie łączne przychody przedsiębiorstw wzrosły o 16% i osiągnęły poziom 11,25 bln hrywien.

Analitycy przeanalizowali wyniki finansowe 9532 przedsiębiorstw, które złożyły sprawozdania za trzy kwartały lat 2025 i 2026 oraz osiągnęły przychody przekraczające 100 mln hrywien. Ogółem sprawozdania finansowe za dziewięć miesięcy bieżącego roku złożyło 37 188 przedsiębiorstw.

Łączne przychody badanych przedsiębiorstw wzrosły o 1,56 bln hrywien w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Liderem pod względem wielkości przychodów została firma „D.Trading”, zajmująca się handlem energią elektryczną. W ciągu dziewięciu miesięcy jej przychody osiągnęły poziom 264,99 mld hrywien.

Drugie miejsce zajęła spółka „Energoatom” z przychodami w wysokości 222,49 mld hrywien, a trzecie – sieć „ATB-Market”, która osiągnęła 208,13 mld hrywien.

W pierwszej piątce znalazły się również „Ukrnafta” z wynikiem 128,71 mld hrywien oraz firma „DLS”, specjalizująca się w hurtowym handlu wyrobami tytoniowymi – 98,97 mld hrywien.

Wśród innych dużych przedsiębiorstw pod względem przychodów znalazły się: „Ukrenergo” (90,41 mld hrywien), „Naftogaz Ukrainy” (90,37 mld hrywien), „Kernel-Trade” (89,29 mld hrywien), „OKKO-Drive” (87,19 mld hrywien) oraz „Silpo-Food” (86,98 mld hrywien).

Według danych OpenDataBot, 7692 przedsiębiorstwa z badanej próby pozostały rentowne. Ich łączny zysk wzrósł o 4% i wyniósł 646,72 mld hrywien.

Największy zysk osiągnęła spółka „Ukrhydroenergo” – 12,66 mld hrywien. Na drugim miejscu znalazł się operator komórkowy „Kyivstar” z wynikiem 10,98 mld hrywien, a trójkę liderów zamknęło przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” – 10,66 mld hrywien.

Znaczne zyski odnotowały również „Ukrnafta” (9,19 mld hrywien), „Ukrgazwydobuwannya” (8,28 mld hrywien), „Roshen” (7,46 mld hrywien) oraz „DTEK Zakhidenergo” (7,17 mld hrywien).

Największą stratę spośród badanych przedsiębiorstw odnotowała firma „ArcelorMittal Krywyj Riż” – 49,44 mld hrywien w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku.

Drugie miejsce pod względem wielkości strat zajęła „Ukrenergo” – 18,09 mld hrywien. Trzecim przedsiębiorstwem na tej liście została „Ukrzaliznytsia” ze stratą w wysokości 9,71 mld hrywien.

W pierwszej piątce znalazły się również „Kijówteploenergo” (7,23 mld hrywien) oraz Państwowa Korporacja Żywnościowo-Zbożowa Ukrainy (6,88 mld hrywien).

W ten sposób, pomimo wzrostu ogólnych przychodów dużych przedsiębiorstw, odsetek firm, które zakończyły dziewięć miesięcy z zyskiem, zmniejszył się o cztery punkty procentowe. Świadczy to o nierównomierności wyników finansowych przedsiębiorstw w czasie wojny na pełną skalę.

Źródło: Opendatabot

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