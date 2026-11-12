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Bank Narodowy podniósł kurs dolara i umocnił hrywnę względem euro

UA NEWS 12 listopada 2026 16:41
Bank Narodowy podniósł kurs dolara i umocnił hrywnę względem euro

Narodowy Bank Ukrainy zaktualizował oficjalny kurs walut na piątek, 13 listopada 2026 r., osłabiając hrywnę względem waluty amerykańskiej i umacniając ją względem waluty europejskiej.

Oficjalny kurs dolara amerykańskiego ustalono na poziomie 45,38 UAH, co stanowi wzrost o 6 kopiejek w porównaniu z poprzednim dniem roboczym, kiedy to wartość waluty amerykańskiej wynosiła 45,32 UAH. Jednocześnie kurs euro spadł o 15 kopiejek — do 50,33 UAH w porównaniu z 50,48 UAH w czwartek, 12 listopada.

Świadczą o tym dane Narodowego Banku Ukrainy (NBU).

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych. 

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

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