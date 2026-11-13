Raiffeisen Bank otworzył cztery nowe podziemne oddziały w Kijowie i Odessie

Bank utworzył trzy bezpieczne strefy obsługi w Kijowie i jedną w Odessie, gdzie klienci będą mogli korzystać z usług podczas alarmów powietrznych. Łączna liczba takich miejsc w sieci tej instytucji finansowej wzrosła do 10.

W podziemnych oddziałach klienci mogą otworzyć rachunek lub lokatę, zaciągnąć kredyt, uzyskać poradę oraz dokonać operacji kasowych podczas alarmów powietrznych, kiedy zwykłe oddziały zawieszają działalność.

W Kijowie nowe podziemne strefy obsługi zostały urządzone na bazie istniejących oddziałów z oddzielnymi wejściami do zabezpieczonych pomieszczeń. Znajdują się one przy ul. Generała Almazowa 4a, ul. Oresta Vaskula 19 oraz ul. Pirogowa 7–7B, a pierwsza tego typu lokalizacja w Odessie – przy ul. Akademika Filatowa 70, budynek 1.

Podziemne oddziały banku działają również w Charkowie, Sumach, Dnieprze, Zaporożu oraz w miejscowości Słobozhańsk w rejonie Dnieprowskim. Do końca 2026 roku bank planuje otworzyć kilka takich placówek w Chmielnickim i Łucku, a także kolejną w Kijowie.

Według danych Narodowego Banku Ukrainy w okresie styczeń–wrzesień 2026 roku Raiffeisen Bank zmniejszył swoją sieć o 10 oddziałów – do 282 – i zajmował trzecie miejsce w Ukrainie pod względem wielkości sieci.

Źródło: biuro prasowe banku

Wcześniej Raiffeisen Bank podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji przelewów walutowych za granicę dla obywateli Rosji.

Ponadto „Raiffeisen” nie będzie już otwierał rachunków dla Rosjan.

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