Райффайзен Банк открыл четыре новых подземных отделения в Киеве и Одессе

Банк оборудовал три защищенные зоны обслуживания в Киеве и одну в Одессе, где клиенты смогут получать услуги во время воздушных тревог. Общее количество таких зон в сети финансового учреждения увеличилось до 10.

В подземных отделениях клиенты могут открыть счет или депозит, оформить кредит, получить консультацию и провести кассовые операции во время воздушных тревог, когда обычные отделения приостанавливают работу.

В Киеве новые подземные зоны обслуживания оборудованы на базе действующих отделений с отдельными входами в защищенные помещения. Они расположены на ул. Генерала Алмазова, 4а, ул. Ореста Васкула, 19 и ул. Пирогова, 7-7Б, а первое такое отделение в Одессе — на ул. Академика Филатова, 70, корп. 1.

Подземные отделения банка также работают в Харькове, Сумах, Днепре, Запорожье и поселке Слобожанском Днепровского района. До конца 2026 года банк планирует открыть несколько таких отделений в Хмельницком и Луцке, а также еще одно в Киеве.

По данным Нацбанка, за январь–сентябрь 2026 года Райффайзен Банк сократил сеть на 10 отделений — до 282 и занимал третье место в Украине по размеру сети.

Источник: пресс-служба банка

Ранее Райффайзенбанк решил прекратить переводы валюты за границу для россиян.

Также «Райффайзен» больше не будет открывать счета россиянам.

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