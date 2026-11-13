Organ regulacyjny zezwolił właścicielom „Nowa Poczta” na zakup banku

Narodowy Bank Ukrainy udzielił współwłaścicielom „Nowa Poczta” (grupa Nova) – Wołodymyrowi Popereśniukowi i Wiaczesławowi Klimowowi – zgody na wspólne przejęcie pośredniej kontroli nad 100% kapitału zakładowego tej instytucji bankowej. Za pośrednictwem szeregu spółek należących do grupy biznesmeni przejmą również „BTA Bank”.



Odpowiednią decyzję podjęło zarząd NBU 12 listopada 2026 r. na podstawie wyników kompleksowej analizy dokumentacji wnioskodawców.

W Narodowym Banku Ukrainy zaznaczono, że przejęcie „BTA Banku” będzie początkiem realizacji planów właścicieli grupy Nova dotyczących utworzenia banku na rzecz integracji finansowej.

Obecnie kontrolerem „BTA Banku” jest obywatel Kazachstanu Kenes Rakishev, który pośrednio posiada 100% kapitału zakładowego banku.

Informację tę podał Narodowy Bank Ukrainy.

Przypomnijmy, że wcześniej Narodowy Bank odmówił obywatelowi Republiki Białorusi Mikołajowi Worobiu zgody na nabycie znacznego udziału w wysokości 100% kapitału zakładowego SA „BTA Bank”.