Регулятор разрешил владельцам «Новой почты» приобрести банк

Национальный банк Украины разрешил совладельцам «Новой почты» (группа Nova) Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову совместно получить опосредованный контроль над 100 % уставного капитала банковского учреждения. Через ряд компаний группы бизнесмены также получат «БТА Банк».



Соответствующее решение приняло правление НБУ 12 ноября 2026 года по результатам всестороннего анализа пакетов документов заявителей.

В Нацбанке отметили, что приобретение «БТА Банка» станет началом реализации планов владельцев группы Nova по созданию банка финансовой инклюзии.

В настоящее время контролером «БТА Банка» является гражданин Казахстана Кенес Ракишев, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Напомним, что ранее Нацбанк отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «БТА Банк».