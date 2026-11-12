Нацбанк повысил курс доллара и укрепил гривну по отношению к евро

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на пятницу, 13 ноября 2026 года, ослабив гривну по отношению к американской валюте и укрепив её по отношению к европейской.

Официальный курс доллара США установлен на уровне 45,38 грн, что на 6 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем, когда стоимость американской валюты составляла 45,32 грн. В то же время курс евро снизился на 15 копеек — до 50,33 грн против 50,48 грн в четверг, 12 ноября.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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