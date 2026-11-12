В Украине подешевели бензин и дизельное топливо: актуальные цены на АЗС

По состоянию на 11 ноября средняя цена на бензин А-95 снизилась на 28 копеек — до 88,74 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 11 копеек — до 104,31 грн/л.

В то же время автогаз подорожал на 45 копеек и стоит в среднем 61,15 грн/л.

Средние цены на топливо:

А-95 премиум — 92,48 грн/л;

А-95 — 88,74 грн/л;

А-92 — 84,68 грн/л;

дизельное топливо — 104,31 грн/л;

автогаз — 61,15 грн/л.

Цены на отдельных АЗС:

Укрнафта: А-95 — 86,90 грн, дизель — 103,90 грн, газ — 59,90 грн.

Авантаж 7: А-95 — 86,95 грн, дизель — 101 грн, газ — 58,45 грн.

ОККО: А-95 — 91,90 грн, дизель — 106,90 грн, газ — 62,90 грн.

БРСМ-Нафта: А-95 — 86,04 грн, дизель — 101,76 грн, газ — 59,33 грн.

WOG: А-95 — 91,90 грн, дизель — 106,90 грн, газ — 62,50 грн.

UPG: А-95 — 87,90 грн, дизель — 102,90 грн, газ — 60,90 грн.

BVS: А-95 — 89,90 грн, дизельное топливо — 109 грн, газ — 58,57 грн.

Источник: Минфин

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