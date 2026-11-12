乌克兰汽油和柴油价格下跌：加油站最新价格

截至11月11日，A-95汽油的平均价格下降了28科皮克，降至88.74格里夫纳/升。柴油价格下降了11科皮克，降至104.31格里夫纳/升。

与此同时，汽车用液化石油气价格上涨了45科皮克，平均价格为61.15格里夫纳/升。

燃油平均价格：

A-95优质汽油——92.48格里夫纳/升；

A-95——88.74格里夫纳/升；

A-92——84.68格里夫纳/升；

柴油——104.31格里夫纳/升；

汽车用液化石油气 — 61.15 格里夫纳/升。

部分加油站价格：

乌克兰石油公司：A-95——86.90格里夫纳，柴油——103.90格里夫纳，汽车燃气——59.90格里夫纳。

阿万塔日7：A-95——86.95格里夫纳，柴油——101格里夫纳，汽车用天然气——58.45格里夫纳。

OKKO：A-95——91.90格里夫纳，柴油——106.90格里夫纳，天然气——62.90格里夫纳。

BRSM-Nafta：A-95——86.04格里夫纳，柴油——101.76格里夫纳，天然气——59.33格里夫纳。

WOG：A-95——91.90格里夫纳，柴油——106.90格里夫纳，天然气——62.50格里夫纳。

UPG：A-95——87.90格里夫纳，柴油——102.90格里夫纳，天然气——60.90格里夫纳。

BVS：A-95汽油——89.90格里夫纳，柴油——109格里夫纳，天然气——58.57格里夫纳。

来源：财政部

乌克兰洋葱的出厂价一周内平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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