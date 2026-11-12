В Україні подешевшали бензин і дизель: актуальні ціни на АЗС
Станом на 11 листопада середня ціна бензину А-95 знизилася на 28 копійок — до 88,74 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 11 копійок — до 104,31 грн/л.
Водночас автогаз додав у ціні 45 копійок і коштує в середньому 61,15 грн/л.
Середні ціни на пальне:
А-95 преміум — 92,48 грн/л;
А-95 — 88,74 грн/л;
А-92 — 84,68 грн/л;
дизель — 104,31 грн/л;
автогаз — 61,15 грн/л.
Ціни на окремих АЗС:
Укрнафта: А-95 — 86,90 грн, дизель — 103,90 грн, газ — 59,90 грн.
Авантаж 7: А-95 — 86,95 грн, дизель — 101 грн, газ — 58,45 грн.
ОККО: А-95 — 91,90 грн, дизель — 106,90 грн, газ — 62,90 грн.
БРСМ-Нафта: А-95 — 86,04 грн, дизель — 101,76 грн, газ — 59,33 грн.
WOG: А-95 — 91,90 грн, дизель — 106,90 грн, газ — 62,50 грн.
UPG: А-95 — 87,90 грн, дизель — 102,90 грн, газ — 60,90 грн.
BVS: А-95 — 89,90 грн, дизель — 109 грн, газ — 58,57 грн.
Джерело: Мінфін
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