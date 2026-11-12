В Україні подешевшали бензин і дизель: актуальні ціни на АЗС

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Станом на 11 листопада середня ціна бензину А-95 знизилася на 28 копійок — до 88,74 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 11 копійок — до 104,31 грн/л.

Водночас автогаз додав у ціні 45 копійок і коштує в середньому 61,15 грн/л.

Середні ціни на пальне:

А-95 преміум — 92,48 грн/л;

А-95 — 88,74 грн/л;

А-92 — 84,68 грн/л;

дизель — 104,31 грн/л;

автогаз — 61,15 грн/л.

Ціни на окремих АЗС:

Укрнафта: А-95 — 86,90 грн, дизель — 103,90 грн, газ — 59,90 грн.

Авантаж 7: А-95 — 86,95 грн, дизель — 101 грн, газ — 58,45 грн.

ОККО: А-95 — 91,90 грн, дизель — 106,90 грн, газ — 62,90 грн.

БРСМ-Нафта: А-95 — 86,04 грн, дизель — 101,76 грн, газ — 59,33 грн.

WOG: А-95 — 91,90 грн, дизель — 106,90 грн, газ — 62,50 грн.

UPG: А-95 — 87,90 грн, дизель — 102,90 грн, газ — 60,90 грн.

BVS: А-95 — 89,90 грн, дизель — 109 грн, газ — 58,57 грн.

Джерело: Мінфін

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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