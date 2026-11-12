W Ukrainie spadły ceny benzyny i oleju napędowego: aktualne ceny na stacjach benzynowych

Na dzień 11 listopada średnia cena benzyny A-95 spadła o 28 kopiejek — do 88,74 UAH/l. Olej napędowy potaniał o 11 kopiejek — do 104,31 UAH/l.

Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 45 kopiejek i wynosi średnio 61,15 hrywien za litr.

Średnie ceny paliw:

A-95 premium — 92,48 hrywien za litr;

A-95 — 88,74 UAH/l;

A-92 — 84,68 hrywny/l;

olej napędowy — 104,31 UAH/l;

gaz samochodowy — 61,15 UAH/l.

Ceny na wybranych stacjach benzynowych:

Ukrnafta: A-95 — 86,90 UAH, olej napędowy — 103,90 UAH, gaz — 59,90 UAH.

Avantage 7: A-95 — 86,95 UAH, olej napędowy — 101 UAH, gaz — 58,45 UAH.

OKKO: A-95 — 91,90 UAH, olej napędowy — 106,90 UAH, gaz — 62,90 UAH.

BRSM-Nafta: A-95 — 86,04 UAH, olej napędowy — 101,76 UAH, gaz — 59,33 UAH.

WOG: A-95 — 91,90 UAH, olej napędowy — 106,90 UAH, gaz — 62,50 UAH.

UPG: A-95 — 87,90 UAH, olej napędowy — 102,90 UAH, gaz — 60,90 UAH.

BVS: A-95 — 89,90 UAH, olej napędowy — 109 UAH, gaz — 58,57 UAH.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 UAH za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa w cenie 50–75 UAH za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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