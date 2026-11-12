Украина столкнулась с дефицитом автогаза на фоне сокращения импорта

В октябре страна импортировала 63 тыс. тонн сжиженного газа — это на 9 % меньше, чем в сентябре, и на 23 % меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Сокращение поставок связано с задержками на границе, трудностями с транспортировкой через Дунай и уменьшением предложения топлива в Европе.

Всего за январь–октябрь импорт LPG составил 632 тыс. тонн — на 6% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Одной из причин дефицита стали задержки на западной границе: доставка газа затягивалась на неделю и более. Дополнительно повлияло длительное закрытие Сулинского канала в Румынии. За первые 18 дней октября он работал лишь девять дней.

«Дефицит стал результатом одновременного воздействия нескольких факторов: атак на инфраструктуру и низких темпов импорта в конце сентября ... и сокращения поставок в октябре из-за длительного закрытия Сулины и очередей на западной границе», — сообщили в одной из крупных компаний.

Во второй половине месяца ситуацию осложнило сокращение предложения газа в Европе и рост цен. В частности, бутан в портах ARA подорожал до более чем $1100 за тонну. На юге Украины найти свободные объемы этого топлива было сложно.

Поставки по южному направлению сократились на 17% за месяц и на 30% за год — до 46 тыс. тонн. Импорт из Румынии упал на 30%, до 29 тыс. тонн.

На западном направлении больше всего газа впервые поступило из Латвии — почти 5 тыс. тонн. Поставки из Литвы сократились на 11%, до 4 тыс. тонн, а из Польши составили почти 5 тыс. тонн.

Крупнейшим импортером в октябре осталась «БРСМ-Нафта» — 10 тыс. тонн (+18% за месяц). Второе место заняла «Надежда» с 7 тыс. тонн (+19%). Операторы терминала «Эконоватика» в совокупности импортировали почти 7 тыс. тонн.

На десять крупнейших поставщиков пришлось 75% импорта против 73% в сентябре.

По мнению аналитиков, в ноябре ситуацию должно облегчить введение «зеленого коридора» для газовозов на западной границе. Однако более быстрая доставка не обязательно устранит дефицит, поскольку предложение газа в Европе сокращается, а цены растут.

Ноябрьская формула Sonatrach выросла почти на $230 за тонну, а предложения на западном направлении в начале месяца превысили $1500 за тонну.

Источник: Enkorr

На украинских АЗС зафиксировали разнонаправленные изменения стоимости топлива. За сутки автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн за литр, тогда как бензин А-95 подешевел на ту же сумму. Средние цены в семи сетях составляют 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизельного топлива.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало от 4,91 до 9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

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