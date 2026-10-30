Ціни на пальне в Україні 30 жовтня: автогаз подорожчав

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За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Станом на 30 жовтня середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн/л, а дизельного пального — 104,98 грн/л.

Найбільші мережі АЗС України оновили вартість пального. Порівняно з попереднім днем п’ять мереж підвищили ціни на автогаз. Найбільше зростання зафіксували на заправках UPG — на 2 грн/л.

На АЗС Socar, WOG, KLO та «БРСМ-Нафта» автогаз подорожчав на 1 грн/л.

Серед актуальних цін на пальне:

Бензин А-95: найдорожчий у Socar — 95,90 грн/л.

Звичайне дизельне пальне: найвища ціна в Socar — 108 грн/л.

Преміальний дизель: найдорожчий також у Socar — 111 грн/л.

Автогаз: найвища вартість в ОККО та WOG — 59,90 грн/л.

Найдешевший автогаз: у мережі «БРСМ-Нафта» — 53,99 грн/л.

Із 30 вересня до 30 жовтня автогаз подорожчав на 11–14,40 грн/л залежно від мережі АЗС. Найбільше зростання зафіксували в ОККО: ціна піднялася з 45,50 до 59,90 грн/л, тобто на 14,40 грн/л.

У WOG автогаз також додав у ціні 14,40 грн/л, у Socar — 14 грн/л.

В інших мережах зміни були такими:

KLO, «Укрнафта» та UPG — подорожчання на 13 грн/л;

«БРСМ-Нафта» — на 11,50 грн/л.

Дизельне пальне за місяць подорожчало на 4,91–9 грн/л. Найбільше зростання зафіксували в мережах ОККО та WOG — з 99,90 до 106,90 грн/л, тобто на 7 грн/л.

У KLO дизель подорожчав на 6,60 грн/л. В UPG, «Укрнафті» та Socar ціна зросла на 5 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» — на 4,91 грн/л.

Зміни вартості бензину А-95 були помірнішими. За період із 30 вересня до 30 жовтня:

у KLO та «БРСМ-Нафті» бензин подорожчав на 2 грн/л;

в UPG — на 1 грн/л;

у Socar — на 1 грн/л;

на АЗС ОККО та WOG ціна залишилася незмінною — 92,90 грн/л;

в «Укрнафті» вартість також не змінилася і становила 88,90 грн/л.

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому ціни на українських АЗС насамперед залежать від ситуації на європейському ринку.

На кінцеву вартість пального також впливають закупівельні ціни, логістика, валютний курс, обсяги запасів і попит. Додатковим чинником є російські удари по портовій інфраструктурі: через них частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами, що збільшує витрати на доставку.

Російські удари по паливній інфраструктурі створюють додаткові ризики для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального.

«За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», — пояснював Сергій Куюн.

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. За їхніми оцінками, пального на ринку достатньо, хоча локальні проблеми з постачанням можуть виникати, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», — зазначав Геннадій Рябцев.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

28 жовтня 2026 року українські мережі АЗС змінили ціни на пальне, зокрема подорожчали дизельне пальне та автогаз. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизеля — 104,86 грн за літр.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати.

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