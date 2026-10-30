Ceny paliw na Ukrainie 30 października: wzrosły ceny autogazu

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał gaz samochodowy — o 11–14,40 UAH/l. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji paliw.

Na dzień 30 października średnia cena benzyny A-95 w przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,98 hrywny za litr.

Największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem pięć sieci podniosło ceny autogazu. Największy wzrost odnotowano na stacjach UPG — o 2 hrywny za litr.

Na stacjach Socar, WOG, KLO i „BRSM-Nafta” cena autogazu wzrosła o 1 hrywni za litr.

Aktualne ceny paliw:

Benzyna A-95: najdroższa w sieci Socar — 95,90 hrywny za litr.

Zwykłe paliwo dieslowe: najwyższa cena w Socar — 108 hrywien za litr.

Olej napędowy premium: najdroższy również w Socar — 111 hrywien za litr.

Gaz samochodowy: najwyższa cena w sieciach OKKO i WOG — 59,90 hrywny za litr.

Najtańszy autogaz: w sieci „BRSM-Nafta” — 53,99 UAH/l.

Od 30 września do 30 października cena autogazu wzrosła o 11–14,40 UAH/l w zależności od sieci stacji benzynowych. Największy wzrost odnotowano w sieci OKKO: cena wzrosła z 45,50 do 59,90 hrywny/l, czyli o 14,40 hrywny/l.

W sieci WOG cena gazu samochodowego również wzrosła o 14,40 UAH/l, a w sieci Socar — o 14 UAH/l.

W pozostałych sieciach zmiany wyglądały następująco:

KLO, „Ukrnafta” i UPG — wzrost o 13 UAH/l;

„BRSM-Nafta” — o 11,50 hrywny za litr.

W ciągu miesiąca cena oleju napędowego wzrosła o 4,91–9 UAH/l. Największy wzrost odnotowano w sieciach OKKO i WOG — z 99,90 do 106,90 UAH/l, czyli o 7 UAH/l.

W sieci KLO cena oleju napędowego wzrosła o 6,60 hrywny za litr. W sieciach UPG, „Ukrnafta” i Socar cena wzrosła o 5 hrywny za litr, a w „BRSM-Nafta” — o 4,91 hrywny za litr.

Zmiany cen benzyny A-95 były bardziej umiarkowane. W okresie od 30 września do 30 października:

w KLO i „BRSM-Nafta” benzyna podrożała o 2 UAH/l;

w UPG — o 1 hrywnę za litr;

w Socar — o 1 hrywnę za litr;

na stacjach benzynowych OKKO i WOG cena pozostała bez zmian — 92,90 hrywny za litr;

w „Ukrnafcie” cena również nie uległa zmianie i wynosiła 88,90 hrywny za litr.

Ukraina w znacznym stopniu uzależniona jest od importowanych produktów naftowych, dlatego ceny na ukraińskich stacjach benzynowych zależą przede wszystkim od sytuacji na rynku europejskim.

Na ostateczną cenę paliwa wpływają również ceny zakupu, logistyka, kurs walutowy, wielkość zapasów oraz popyt. Dodatkowym czynnikiem są rosyjskie ataki na infrastrukturę portową: z ich powodu część dostaw morskich trzeba zastępować transportem lądowym, co zwiększa koszty dostawy.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę paliwową stwarzają dodatkowe zagrożenia dla rynku. Według danych Der Spiegel od kwietnia zaatakowano ponad 200 ukraińskich stacji benzynowych.

Duże sieci odnawiają uszkodzone stacje, dlatego ataki nie spowodowały jak dotąd ogólnokrajowego niedoboru paliwa.

„Stoją za tym dwa główne cele – zasianie terroru i złamanie ducha oporu wśród zwykłych ludzi, a drugim – propaganda” – wyjaśnił Serhij Kujun.

Eksperci nie uznają obecnie tej sytuacji za kryzys paliwowy. Według ich ocen na rynku jest wystarczająca ilość paliwa, choć mogą pojawić się lokalne problemy z dostawami, przede wszystkim w regionach przyfrontowych.

„Kryzys ma miejsce wtedy, gdy brakuje produktów naftowych i nie ma skąd ich pozyskać. Obecnie występują pewne problemy z dostawami do regionów przyfrontowych, ale problemy te można rozwiązać” – zauważył Giennadij Riabcew.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego – 104,98 hrywny. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

28 października 2026 r. ukraińskie sieci stacji benzynowych zmieniły ceny paliw, w szczególności podrożał olej napędowy i autogaz. Średnia cena benzyny A-95 w przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,86 hrywny za litr.

Zmiany kursu dolara mogą wpłynąć na ceny wielu produktów w ukraińskich sklepach. Największe ryzyko podwyżek dotyczy towarów, które Ukraina importuje lub wytwarza z zagranicznych surowców.

Na Ukrainie odnotowano wzrost cen hurtowych krajowych pomidorów. Na stołecznym rynku hurtowym podrożały pomidory czerwone, różowe i uprawiane w gruncie.

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