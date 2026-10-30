Цены на топливо в Украине 30 октября: автогаз подорожал

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

По состоянию на 30 октября средняя цена бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн/л, а дизельного топлива — 104,98 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили стоимость топлива. По сравнению с предыдущим днём пять сетей повысили цены на автогаз. Наибольший рост зафиксировали на заправках UPG — на 2 грн/л.

На АЗС Socar, WOG, KLO и «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 1 грн/л.

Среди актуальных цен на топливо:

Бензин А-95: самый дорогой в Socar — 95,90 грн/л.

Обычное дизельное топливо: самая высокая цена в Socar — 108 грн/л.

Премиальный дизель: самый дорогой также у Socar — 111 грн/л.

Автогаз: самая высокая стоимость в ОККО и WOG — 59,90 грн/л.

Самый дешевый автогаз: в сети «БРСМ-Нафта» — 53,99 грн/л.

С 30 сентября по 30 октября автогаз подорожал на 11–14,40 грн/л в зависимости от сети АЗС. Наибольший рост зафиксировали в ОККО: цена поднялась с 45,50 до 59,90 грн/л, то есть на 14,40 грн/л.

В WOG автогаз также подорожал на 14,40 грн/л, в Socar — на 14 грн/л.

В других сетях изменения были следующими:

KLO, «Укрнафта» и UPG — подорожание на 13 грн/л;

«БРСМ-Нафта» — на 11,50 грн/л.

Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л. Наибольший рост зафиксировали в сетях ОККО и WOG — с 99,90 до 106,90 грн/л, то есть на 7 грн/л.

В KLO дизельное топливо подорожало на 6,60 грн/л. В UPG, «Укрнафте» и Socar цена выросла на 5 грн/л, а в «БРСМ-Нафте» — на 4,91 грн/л.

Изменения стоимости бензина А-95 были более умеренными. За период с 30 сентября по 30 октября:

в KLO и «БРСМ-Нафти» бензин подорожал на 2 грн/л;

в UPG — на 1 грн/л;

в Socar — на 1 грн/л;

на АЗС ОККО и WOG цена осталась неизменной — 92,90 грн/л;

в «Укрнафте» стоимость также не изменилась и составила 88,90 грн/л.

Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, поэтому цены на украинских АЗС в первую очередь зависят от ситуации на европейском рынке.

На конечную стоимость топлива также влияют закупочные цены, логистика, валютный курс, объемы запасов и спрос. Дополнительным фактором являются российские удары по портовой инфраструктуре: из-за них часть морских поставок приходится заменять сухопутными маршрутами, что увеличивает расходы на доставку.

Российские удары по топливной инфраструктуре создают дополнительные риски для рынка. По данным Der Spiegel, с апреля было атаковано более 200 украинских АЗС.

Крупные сети восстанавливают поврежденные станции, поэтому атаки пока не привели к общенациональному дефициту топлива.

«За этим стоят две основные цели — посеять террор и сломить дух сопротивления среди простых людей, а вторая — пропаганда», — пояснял Сергей Куюн.

Эксперты пока не считают ситуацию топливным кризисом. По их оценкам, топлива на рынке достаточно, хотя локальные проблемы с поставками могут возникать, прежде всего в прифронтовых регионах.

«Кризис — это когда нефтепродуктов не хватает и неоткуда их взять. Сейчас есть определенные проблемы с поставками в прифронтовые регионы, но эти проблемы можно решить», — отмечал Геннадий Рябцев.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

28 октября 2026 года украинские сети АЗС изменили цены на топливо, в частности подорожали дизельное топливо и автогаз. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,86 грн за литр.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.

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