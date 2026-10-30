10月30日乌克兰燃油价格：汽车用天然气价格上涨

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气价格涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都涨价。

截至10月30日，上述加油站网络中A-95汽油的平均价格约为90.91格里夫纳/升，柴油为104.98格里夫纳/升。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，五家连锁企业上调了汽车用液化石油气的价格。涨幅最大的是UPG加油站，每升上涨2格里夫纳。

在Socar、WOG、KLO和“BRSM-Nafta”加油站，汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升。

当前燃油价格如下：

A-95汽油： Socar售价最高，为95.90格里夫纳/升。

普通柴油： Socar加油站价格最高——108格里夫纳/升。

高级柴油： Socar的售价同样最高——111格里夫纳/升。

汽车燃气： OKKO和WOG的售价最高——59.90格里夫纳/升。

最便宜的汽车用液化石油气：在“BRSM-Nafta”加油站网络中——53.99格里夫纳/升。

9月30日至10月30日期间，汽车燃气价格上涨了11–14.40格里夫纳/升，具体涨幅因加油站连锁而异。 涨幅最大的是OKKO：价格从45.50格里夫纳/升上涨至59.90格里夫纳/升，即上涨了14.40格里夫纳/升。

WOG的汽车燃气价格同样上涨了14.40格里夫纳/升，Socar则上涨了14格里夫纳/升。

其他加油站网络的价格变动情况如下：

KLO、"乌克兰石油"和UPG——每升上涨13格里夫纳；

“BRSM-Nafta”——上涨11.50格里夫纳/升。

本月柴油价格上涨了4.91–9格里夫纳/升。涨幅最大的是OKKO和WOG加油站——从99.90格里夫纳/升涨至106.90格里夫纳/升，即上涨了7格里夫纳/升。

在KLO，柴油价格上涨了6.60格里夫纳/升。在UPG、“乌克兰石油”和Socar，价格上涨了5格里夫纳/升，而在“BRSM-Nafta”则上涨了4.91格里夫纳/升。

A-95汽油的价格变动幅度相对较小。在9月30日至10月30日期间：

在KLO和“BRSM-Nafta”，汽油价格上涨了2格里夫纳/升；

UPG上涨1格里夫纳/升；

Socar上涨1格里夫纳/升；

OKKO和WOG加油站的价格保持不变，为92.90格里夫纳/升；

“乌克兰石油”的价格同样未变，维持在88.90格里夫纳/升。

乌克兰在很大程度上依赖进口石油产品，因此乌克兰加油站的油价首先取决于欧洲市场的状况。

燃料的最终价格还受到采购价格、物流、汇率、库存量和需求等因素的影响。 另一个因素是俄罗斯对港口基础设施的袭击：受此影响，部分海运货物不得不改由陆路运输，从而增加了运输成本。

俄罗斯对燃料基础设施的袭击给市场带来了额外风险。据《明镜周刊》报道，自4月以来，已有超过200家乌克兰加油站遭到袭击。

大型连锁企业正在修复受损的加油站，因此这些袭击目前尚未导致全国范围内的燃油短缺。

“这背后有两个主要目的——一是制造恐慌，瓦解普通民众的抵抗意志；二是进行宣传，”谢尔盖·库尤恩解释道。

专家目前并不认为这种情况构成燃油危机。据他们评估，市场上的燃油供应充足，尽管可能会出现局部供应问题，尤其是在前线地区。

“所谓危机，是指石油产品短缺且无处可取。目前，前线地区的供应确实存在一些问题，但这些问题是可以解决的，”根纳季·利亚布采夫指出。

在乌克兰最大的加油站连锁店中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁网络已更新燃油价格。

2026年10月28日，乌克兰加油站连锁企业调整了燃油价格，其中柴油和汽车用液化气价格有所上涨。 上述加油站网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为每升104.86格里夫纳。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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