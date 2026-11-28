在利比亚附近袭击一艘俄罗斯护卫舰后，弗拉基米尔·泽连斯基向意大利总理乔治娅·梅洛尼致歉。

罗马方面不满的原因在于此次行动未提前通报，而非对俄罗斯军舰的打击本身。

据TSN消息来源称，梅洛尼对基辅方面未就此次行动的筹备工作提前通知意大利方面一事感到愤慨。 同时，据报道，没有任何一个欧洲国家事先收到通知，但此次行动与其他合作伙伴进行了协调。

电话交谈后，双方同意在相关机构之间建立直接的信息交流机制，并确保定期、有效的沟通以协调后续行动。

来源：TSN。

11月27日星期五，意大利总理乔治娅·梅洛尼与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基进行了一次紧张的电话交谈。 起因是乌克兰对利比亚近海的俄罗斯军舰发动了袭击，而基辅方面事先并未向欧洲伙伴通报此事。 梅洛尼办公室表示，此类行动威胁到该地区的安全，并可能将战争蔓延至地中海。

总统弗拉基米尔·泽连斯基向意大利总理乔治·梅洛尼证实，乌克兰在利比亚近海针对俄罗斯船只的行动确实未与欧洲伙伴进行事先协调。 与此同时，乌克兰准备与意大利建立定期的信息交流机制。

需要指出的是，11月22日，俄罗斯“水星”号护卫舰在利比亚班加西港遭无人机袭击后沉没。

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