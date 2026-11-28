Wołodymyr Zełenski przeprosił premier Włoch Giorgię Meloni po ataku na rosyjską korwetę w pobliżu Libii.

Przyczyną niezadowolenia Rzymu był brak wcześniejszego powiadomienia o operacji, a nie sam atak na rosyjski okręt.

Według źródeł TSN Meloni była oburzona tym, że Kijów nie poinformował strony włoskiej o przygotowaniach do operacji. Jednocześnie, jak zaznaczono, żadne z państw europejskich nie zostało poinformowane z wyprzedzeniem, a koordynacja odbywała się z innymi partnerami.

Po rozmowie telefonicznej strony uzgodniły nawiązanie bezpośredniej wymiany informacji między odpowiednimi organami, a także zapewnienie regularnej i skutecznej komunikacji w celu koordynacji dalszych działań.

Źródło: TSN.

W piątek, 27 listopada, premier Włoch Giorgia Meloni przeprowadziła napiętą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powodem były ukraińskie ataki na rosyjskie okręty u wybrzeży Libii, o których Kijów nie poinformował wcześniej europejskich partnerów. W biurze Meloni oświadczono, że takie działania zagrażają bezpieczeństwu regionu i mogą doprowadzić do rozszerzenia wojny na Morze Śródziemne.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził premier Włoch Giorgii Meloni, że ukraińska operacja przeciwko rosyjskim statkom u wybrzeży Libii odbyła się bez wcześniejszej koordynacji z partnerami europejskimi. Jednocześnie Ukraina jest gotowa nawiązać regularną wymianę informacji z Włochami.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w libijskim porcie Bengazi.

Czytaj nas na