28 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o przystąpieniu Ukrainy do Rozszerzonej umowy częściowej dotyczącej Komitetu Sterującego Specjalnego Trybunału ds. rozpatrywania zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Ustawa przewiduje, że Ukraina uzyska status członka Komitetu Sterującego Trybunału Specjalnego. Umożliwi to stronie ukraińskiej udział w kształtowaniu polityki działania Trybunału, zatwierdzaniu budżetu oraz rozstrzyganiu kwestii administracyjnych.

W ten sposób Ukraina będzie miała bezpośredni udział w zarządzaniu i pracach organizacyjnych Trybunału Specjalnego, utworzonego w celu pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

Rada Najwyższa zwróciła się do parlamentów państw będących członkami Międzynarodowej Platformy Krymskiej z apelem o nieuznawanie skutków rosyjskiej agresji , wzmocnienie presji na Moskwę oraz poparcie Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Rada Najwyższa poparła przystąpienie Ukrainy do Rozszerzonej umowy częściowej w sprawie Komitetu Sterującego Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. 25 listopada za odpowiednią uchwałą zagłosowało 293 posłów .

Wcześniej rząd Finlandii poparł utworzenie Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, a także Międzynarodowej Komisji Odszkodowawczej dla Ukrainy. Odpowiednie propozycje zostały już przekazane do rozpatrzenia przez fiński parlament.

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