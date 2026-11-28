Wraz z nadejściem chłodów na Ukrainie nasilił się sezon infekcji dróg oddechowych. Liczba osób chorych na ostrą infekcję dróg oddechowych (OIDR) znacznie wzrosła, a wśród infekcji dominuje obecnie grypa. Jednocześnie lekarze odnotowują przypadki COVID-19, infekcji adenowirusowych i jelitowych.

Według specjalistki na Ukrainie rozpoczął się typowy zimowy sezon epidemiczny, podczas którego jednocześnie krąży kilka wirusów. Najczęściej wykrywa się obecnie grypę, jednak odnotowuje się również sporo przypadków COVID-19. Ponadto nadal rozprzestrzenia się adenowirus.

Osobno Kuryliw zwróciła uwagę na skargi pacjentów dotyczące zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Takie objawy, jak twierdzi, mogą świadczyć o aktywności rotawirusa i innych enterowirusów.

Lekarka wezwała Ukraińców, by nie lekceważyli szczepień, ale przed szczepieniem radzi skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub immunologiem.

„Taniej jest zaszczepić się i nie zachorować lub uniknąć powikłań, niż kupować wszystkie leki łagodzące objawy grypy” – powiedziała.

Szczepienie przeciwko grypie zaleca się dzieciom w wieku od sześciu miesięcy, kobietom w ciąży, osobom powyżej 65. roku życia, a także tym, którzy często mają kontakt z infekcjami, w szczególności pracownikom służby zdrowia.

Według informacji podanych przez Kuryliw, koszt szczepionki wynosi około 600 hrywien, a szczepienie w prywatnej klinice wraz z wizytą lekarską kosztuje około 800–900 hrywien.

Jednocześnie specjalistka ostrzegła przed samodzielnym kupowaniem szczepionek w aptece i ich podawaniem poza placówką medyczną.

Kuryliw podkreśliła, że koszty szczepień mogą być znacznie niższe niż koszty późniejszego leczenia chorób wirusowych i ich powikłań.

Na poparcie swoich słów lekarka podzieliła się własnym doświadczeniem:

„Niedawno miałam infekcję wirusową, i na własnej skórze przekonałam się, że krople do nosa, do uszu, lek antybakteryjny, lek łagodzący objawy oraz środek przeciwzapalny kosztują nie 600, nie 800 i nie 1500 hrywien, ale znacznie więcej. Dlatego obecnie szczepię tych członków mojej rodziny, którzy należą do grupy ryzyka” – powiedziała Kuryliw.

Informację tę przekazała lekarka-immunolog, hematolog, kandydatka nauk medycznych Galina Kuryliw w programie „Rano.LIVE”.

W Kijowie w 47. tygodniu odnotowano 7 744 nowe przypadki zachorowań na grypę, ostrą infekcję dróg oddechowych (OIR) i COVID-19, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z poprzednim tygodniem, chociaż ogólny wskaźnik (262,3) pozostaje o 52% niższy od średniego poziomu zachorowalności.

W Ukrainie rośnie liczba osób chorych na ostre wirusowe infekcje dróg oddechowych. W tygodniu od 12 do 18 października zachorowało 106 384 osób, z czego ponad 64,6 tysiąca to dzieci. To o 3,4% więcej niż w poprzednim tygodniu.

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