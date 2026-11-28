С наступлением холодов в Украине активизировался сезон респираторных инфекций. Число заболевших ОРВИ заметно возросло, а среди инфекций в настоящее время преобладает грипп. В то же время медики фиксируют случаи COVID-19, аденовирусных и кишечных инфекций.

По словам специалиста, в Украине начался привычный зимний эпидемический сезон, во время которого одновременно циркулируют несколько вирусов. Чаще всего сейчас выявляют грипп, однако также фиксируют немало случаев COVID-19. Кроме того, продолжает распространяться аденовирус.

Отдельно Курилов обратила внимание на жалобы пациентов на расстройства желудка и кишечника. Такие симптомы, по её словам, могут свидетельствовать об активности ротавируса и других энтеровирусов.

Врач призвала украинцев не пренебрегать вакцинацией, но перед прививкой советует проконсультироваться с семейным врачом или иммунологом.

«Дешевле пройти вакцинацию и не заболеть или избежать осложнений, чем покупать все лекарства для снятия симптомов гриппа», — сказала она.

Вакцинацию от гриппа рекомендуют детям в возрасте от шести месяцев, беременным, людям старше 65 лет, а также тем, кто часто контактирует с инфекциями, в частности медицинским работникам.

По информации Курилов, стоимость вакцины составляет около 600 гривен, а прививка в частной клинике вместе с осмотром врача обойдется примерно в 800–900 гривен.

В то же время специалист предостерегла от самостоятельной покупки вакцин в аптеке и их введения за пределами медицинского учреждения.

Курилив подчеркнула, что расходы на вакцинацию могут быть значительно меньше, чем дальнейшее лечение вирусных заболеваний и их осложнений.

В подтверждение своих слов врач поделилась собственным опытом:

«У меня недавно была вирусная инфекция, и на собственном опыте я убедилась, что капли для носа, для уха, антибактериальный препарат, препарат для снятия симптомов, противовоспалительное средство стоят не 600, не 800 и не 1500 гривен, а гораздо больше. Поэтому сейчас я вакцинирую тех, кто в моей семье относится к группе риска», — рассказала Курилив.

Об этом сообщила врач-иммунолог, гематолог, кандидат медицинских наук Галина Курилив в эфире «Ранок.LIVE».

В Киеве в течение 47-й недели зафиксировали 7 744 новых случая заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19, что на 5,9% больше, чем на предыдущей неделе, хотя общий показатель (262,3) остается на 52% ниже среднего уровня интенсивности.

В Украине растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю с 12 по 18 октября заболели 106 384 человека, из них более 64,6 тысячи — дети. Это на 3,4% больше, чем на предыдущей неделе.

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