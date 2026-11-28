Оптовые цены на качественный репчатый лук в Украине за последнюю неделю выросли в среднем на 11% и достигли 10–16 грн за килограмм. В то же время столовая свекла за этот период подешевела на 16% — до 6–12 грн/кг.

Основной причиной подорожания лука стал заметный рост спроса на фоне ограниченного предложения качественной продукции. Многие фермеры по-прежнему не спешат продавать запасы из хранилищ.

Аналитики отмечают, что рост цен наблюдается только в сегменте продукции высокого качества. В настоящее время лук в Украине стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время эксперты рынка считают, что нынешняя ситуация имеет признаки искусственно созданного дефицита.

Другая тенденция наблюдается на рынке столовой свеклы. Её оптовые цены за неделю снизились в среднем на 16% — до 6–12 грн/кг. Это связывают с увеличением предложения овоща в условиях сдержанного спроса.

Несмотря на снижение цен, большинство владельцев качественной свеклы предпочитают пока не продавать продукцию, ожидая дальнейшего роста цен. В целом отпускные цены на столовую свеклу примерно на 20% выше, чем в конце ноября 2025 года.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что до конца года в Украине могут вырасти цены на ряд продуктов. В частности, подсолнечное масло может подорожать примерно на 5%, свинина — до 10%, а молочная продукция — ориентировочно на 20%. Также ожидается повышение цен на овощи, особенно тепличные.

В свою очередь, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко прогнозирует в ближайшее время подорожание хлеба примерно на 5%.

По его словам, это может произойти даже несмотря на рекордное подешевение пшеницы, ведь другие составляющие себестоимости хлеба, кроме муки, существенно выросли в цене.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Украинские производители предупреждают о необходимости повышения цен на хлеб из-за перебоев с электроснабжением, расходов на топливо и российских атак. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года продукт может подорожать на 5–10%.

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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