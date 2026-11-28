过去一周，乌克兰优质洋葱的批发价格平均上涨了11%，达到每公斤10至16格里夫纳。 与此同时，食用甜菜在此期间价格下跌了16%，降至每公斤6至12格里夫纳。

洋葱价格上涨的主要原因是，在优质产品供应有限的背景下，需求显著增长。许多农户仍不急于出售仓库中的库存。

分析师指出，价格上涨仅出现在高品质产品细分市场。目前，乌克兰洋葱的平均价格是去年同期水平的2.6倍。

与此同时，市场专家认为，当前形势呈现出人为制造短缺的迹象。

食用甜菜市场则呈现出另一种趋势。其批发价格一周内平均下跌了16%，降至6–12格里夫纳/公斤。这被归因于在需求疲软的情况下，该蔬菜的供应量有所增加。

尽管价格有所下降，但大多数优质甜菜持有者仍选择暂不出售产品，期待价格进一步上涨。总体而言，食用甜菜的出厂价比2025年11月底高出约20%。

全乌克兰农业委员会副主席德尼·马尔丘克预测，到今年年底，乌克兰部分食品价格可能会上涨。 具体而言，葵花籽油价格可能上涨约5%，猪肉价格可能上涨至10%，乳制品价格则预计上涨约20%。此外，蔬菜价格，尤其是温室蔬菜的价格，预计也将上涨。

与此同时，全乌克兰面包师协会主席亚历山大·塔拉嫩科预测，近期面包价格将上涨约5%。

他表示，尽管小麦价格创下历史新低，但面包价格仍可能上涨，因为除面粉外，面包成本中的其他组成部分价格已大幅上涨。

EastFruit项目的分析师报道了这一情况。

乌克兰生产商警告称，由于电力供应中断、燃料成本上涨以及俄罗斯的袭击，有必要提高面包价格。据专家预测，到2026年底，面包价格可能会上涨5%至10%。

乌克兰洋葱的出厂价一周内平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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