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Українські виробники попереджають про необхідність підвищення цін на хліб через перебої з електропостачанням, витрати на пальне та російські атаки. За прогнозами експертів, до кінця 2026 року продукт може подорожчати на 5–10%.

Голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко вважає, що для стабільної роботи галузі ціни потрібно підвищити щонайменше на 5%. В іншому разі вже протягом одного-двох місяців у регіонах можуть почати масово закриватися хлібозаводи.

За словами Тараненка, перегляд цін ускладнює опір торговельних мереж, які прагнуть зберегти доступну вартість соціальних сортів хліба. Водночас він відкидає ризик змови виробників: в Україні зареєстровано понад 7 тисяч підприємств, а значна конкуренція та обмежений попит не дозволяють їм довільно підвищувати ціни.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що до кінця року хліб може додати у вартості 6–10%. Наразі ціни зростають приблизно на 1,5–2% щомісяця. Подальша динаміка залежатиме, зокрема, від тривалості роботи підприємств на генераторах і вартості пального.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин очікує помірнішого подорожчання — близько 5%. На його думку, зростання цін може стримувати падіння попиту та наявність дешевших соціальних сортів.

Стан галузі погіршують російські атаки та перебої з електроенергією. У листопаді в Кременчуці на Полтавщині зупинили роботу два підприємства харчової промисловості — «Кременчукхліб плюс» і «Сковорода плюс». Серед причин називали неможливість забезпечити стабільне виробництво через проблеми з електропостачанням і загрозу ударів.

За роки повномасштабної війни кількість млинів, що працюють в Україні, скоротилася на 31%. Крім того, до 20% хлібопекарських підприємств були пошкоджені або повністю знищені внаслідок російських атак.

Про це пише «БізнесЦензор».

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