乌克兰生产商警告称，由于电力供应中断、燃料成本上涨以及俄罗斯的袭击，面包价格必须上调。据专家预测，到2026年底，面包价格可能上涨5%至10%。

全乌克兰面包师协会主席亚历山大·塔拉嫩科认为，为了确保该行业的稳定运营，价格至少需要上调5%。否则，一两个月内各地的面包厂就可能开始大规模倒闭。

塔拉嫩科表示，零售连锁店的抵制使价格调整变得困难，这些连锁店力图维持社会保障面包品种的亲民价格。 与此同时，他排除了生产商串通抬价的风险：乌克兰注册的企业超过7000家，激烈的竞争和有限的需求使他们无法随意提价。

全乌克兰农业委员会副主席德尼·马尔丘克预测，到今年年底，面包价格可能会上涨6%至10%。目前，价格每月上涨约1.5%至2%。 未来的走势将主要取决于企业使用发电机供电的时间长短以及燃料成本。

金融分析师安德烈·舍夫奇申预计涨幅将更为温和——约为5%。他认为，需求下滑以及较便宜的社会保障面包品种的存在，可能会抑制价格上涨。

俄罗斯的袭击和电力供应中断进一步加剧了该行业的困境。 11月，波尔塔瓦州克雷门丘克市的两家食品企业——“克雷门丘克面包加”和“平底锅加”——暂停了生产。据称，原因包括因供电问题和遭受袭击的威胁而无法确保稳定生产。

全面战争爆发以来，乌克兰境内仍在运营的面粉厂数量减少了31%。此外，多达20%的面包烘焙企业因俄罗斯袭击而受损或被彻底摧毁。

《商业审查》对此进行了报道。

乌克兰洋葱的出厂价一周内平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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